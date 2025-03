Ast bohrt sich in Bein von E-Bikerin (18)

Die 18-Jährige wurde ins Krankenhaus geflogen

Eine 18-jährige E-Bike-Fahrerin ist Sonntagnachmittag bei einem Unfall in Mittewald in Osttirol schwer verletzt worden. Die junge Frau war auf einem Forstweg zu Sturz gekommen und in eine Böschung gefallen. Dabei bohrte sich ein Ast in ihr Bein, informierte die Polizei. Nach der Erstversorgung durch einen First Responder und ein Rettungsteam wurde die Österreicherin mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Lienz geflogen.

Die 18-Jährige war mit einem 20-jährigen E-Bike-Fahrer unterwegs gewesen. Dieser war vorausgefahren.