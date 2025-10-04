Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Tirol
stau
© ASFINAG (Screenshot)

In Tirol

Auto stürzte von Brücke in Inn: Lenker verstorben

04.10.25, 15:29
Teilen

Dramatischer Unfall in Tirol: Bei Hall-West soll ein Auto in den Inn gestürzt sein – derzeit läuft ein Großeinsatz. Der Lenker des PKW ist laut Medienberichten verstorben. 

Bei der Autobahnabfahrt Hall-West kam es wohl zu einem schweren Zwischenfall. Ersten Informationen zufolge stürzte ein Fahrzeug in den Inn. Sofort rückten Einsatzkräfte in großer Zahl aus.

Sperre auf der Inntalautobahn

Die Inntalautobahn (A12) wurde in Fahrtrichtung Arlberg gesperrt. Autofahrer müssen derzeit mit Verzögerungen rechnen. Kurz vor 15 Uhr ereignete sich laut Medienberichten bei der Autobahnabfahrt Hall-West der schwere Unfall. Der genaue Hergang und wie viele Personen betroffen sind, ist derzeit noch unklar.

stau
© ASFINAG (Screenshot)

Erhebliche Verzögerungen 

Laut Asfinag-Webcams hat sich bereits ein langer Stau gebildet. Autofahrer müssen aktuell mit erheblichen Verzögerungen rechnen. Vor Ort stehen zahlreiche Kräfte im Einsatz: Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste wurden alarmiert. Auch die Wasserrettung sowie mehrere Hubschrauber sind an der Unfallstelle im Einsatz.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden