Auto stürzte von Brücke in Inn: Lenker verstorben

Dramatischer Unfall in Tirol: Bei Hall-West soll ein Auto in den Inn gestürzt sein – derzeit läuft ein Großeinsatz. Der Lenker des PKW ist laut Medienberichten verstorben.

Bei der Autobahnabfahrt Hall-West kam es wohl zu einem schweren Zwischenfall. Ersten Informationen zufolge stürzte ein Fahrzeug in den Inn. Sofort rückten Einsatzkräfte in großer Zahl aus.

Sperre auf der Inntalautobahn

Die Inntalautobahn (A12) wurde in Fahrtrichtung Arlberg gesperrt. Autofahrer müssen derzeit mit Verzögerungen rechnen. Kurz vor 15 Uhr ereignete sich laut Medienberichten bei der Autobahnabfahrt Hall-West der schwere Unfall. Der genaue Hergang und wie viele Personen betroffen sind, ist derzeit noch unklar.

© ASFINAG (Screenshot)

Erhebliche Verzögerungen

Laut Asfinag-Webcams hat sich bereits ein langer Stau gebildet. Autofahrer müssen aktuell mit erheblichen Verzögerungen rechnen. Vor Ort stehen zahlreiche Kräfte im Einsatz: Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste wurden alarmiert. Auch die Wasserrettung sowie mehrere Hubschrauber sind an der Unfallstelle im Einsatz.