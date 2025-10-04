Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Tirol
Polizeistation
© Getty/Symbolbild

In Tirol

20-Jähriger angefahren und nach Fahrerflucht verstorben

04.10.25, 14:38
Teilen

Mann war am 20. September niedergefahren worden und erlag nun seinen schweren Verletzungen. 

Nach einem Fahrerfluchtunfall am 20. September in Thaur (Bezirk Innsbruck-Land) ist nun eines der Opfer - ein 20-jähriger Mann - seinen dabei erlittenen schweren Verletzungen erlegen.

Gerichtliche Obduktion angeordnet

Er verstarb am Freitag (3. Oktober) in der Klinik in Innsbruck, informierte die Polizei am Samstag. Eine gerichtliche Obduktion wurde angeordnet, die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen weiter.

Auto mit ukrainischem Kennzeichen 

Der 20-Jährige und eine 24-jährige Frau wurden in den frühen Morgenstunden des 20. September von einem Auto mit ukrainischem Kennzeichen angefahren. Der Lenker des Fahrzeugs wendete Aussagen eines Zeugen zufolge und fuhr anschließend mit überhöhter Geschwindigkeit davon. Wagen und Lenker wurden noch am Unfalltag ausfindig gemacht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden