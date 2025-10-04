20-Jähriger angefahren und nach Fahrerflucht verstorben

Mann war am 20. September niedergefahren worden und erlag nun seinen schweren Verletzungen.

Nach einem Fahrerfluchtunfall am 20. September in Thaur (Bezirk Innsbruck-Land) ist nun eines der Opfer - ein 20-jähriger Mann - seinen dabei erlittenen schweren Verletzungen erlegen.

Gerichtliche Obduktion angeordnet

Er verstarb am Freitag (3. Oktober) in der Klinik in Innsbruck, informierte die Polizei am Samstag. Eine gerichtliche Obduktion wurde angeordnet, die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen weiter.

Auto mit ukrainischem Kennzeichen

Der 20-Jährige und eine 24-jährige Frau wurden in den frühen Morgenstunden des 20. September von einem Auto mit ukrainischem Kennzeichen angefahren. Der Lenker des Fahrzeugs wendete Aussagen eines Zeugen zufolge und fuhr anschließend mit überhöhter Geschwindigkeit davon. Wagen und Lenker wurden noch am Unfalltag ausfindig gemacht.