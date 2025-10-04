Alles zu oe24VIP
Cobra-Beamte
Mann festgenommen

Schüsse in Wöllersdorf – Cobra-Einsatz

04.10.25, 14:01
Bei der Einvernahme zeigte sich der Beschuldigte geständig.

Wöllersdorf. Erbost über ein parkendes Fahrzeug dürfte ein 54-Jähriger am Freitagabend dessen Lenker, einen 31-jährigen rumänischen Staatsbürger, in Wöllersdorf in seinem Heimatbezirk Wiener Neustadt mit einer Faustfeuerwaffe bedroht haben. Der Mann soll dabei nach Polizeiangaben mehrmals sowohl in die Luft als auch in den Boden geschossen haben, ehe er sich auf sein Grundstück zurückzog. Dort wurde er in der Folge von Kräften des EKO Cobra festgenommen.

Nach dem Vorfall gegen 22.15 Uhr war das Gebiet durch Beamte des Bezirkspolizeikommandos Wiener Neustadt und der Schnellen Reaktionskräfte weiträumig abgesperrt worden. Bei der Einvernahme zeigte sich der Beschuldigte geständig. Der 54-Jährige war im Besitz einer Waffenbesitzkarte, die Waffe, mit der gefeuert wurde, war laut Polizei jedoch nicht registriert.

Gegen den Mann wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Sämtliche Schusswaffen und auch die Waffenbesitzkarte wurden vorläufig sichergestellt. Den 54-Jährigen erwartet eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt.

