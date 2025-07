Biker (21) kracht gegen Steinmauer – sofort tot

Ein 21-jähriger Motorradfahrer ist am späten Sonntagvormittag bei St. Jakob in Defereggen in Osttirol ums Leben gekommen.

Laut Polizei war der deutsche Staatsbürger gegen 11.15 Uhr auf der Deferegger Landesstraße (L25) unterwegs in Richtung Stallersattel und geriet in einer scharfen Linkskurve über den rechten Fahrbahnrand hinaus. Er prallte gegen eine Natursteinmauer. Obwohl andere Verkehrsteilnehmer rasch Erste Hilfe leisteten und schnell einen Notruf absetzten, starb der Mann noch an der Unfallstelle. Im Einsatz standen der Notarzthubschrauber "Christophorus 7", der Rettungsdienst, ein weiterer Notarzt, die Freiwillige Feuerwehr St. Jakob in Defereggen, sowie die Polizei mit mehreren Streifen. Die L25 war zwei Stunden gesperrt.