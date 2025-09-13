BMW-Fahrerin stürzt 150 Meter ab - und überlebt

Die Deutsche hatte bei einem Unfall in den Tiroler Bergen Riesen-Glück.

Am Samstagvormittag kam es auf der Höchsölder Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine Pkw-Lenkerin mit deutscher Zulassung verlor gegen 8.45 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren BMW. Das Fahrzeug geriet über den Fahrbahnrand hinaus und stürzte rund 150 Meter einen steilen Abhang hinab.

© ZOOM.Tirol

Der Wagen kam schließlich auf einem Radtrailweg zum Stillstand und blieb dort hängen. Durch den Aufprall wurde das automatische Notrufsystem (E-Call) des Fahrzeugs ausgelöst.

© ZOOM.Tirol

Ins Spital geflogen

Ersthelfer sowie Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und des Notarzthubschraubers konnten die Frau aus dem Unfallwagen bergen. Anschließend wurde sie mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Angaben zu Art und Schwere ihrer Verletzungen lagen zunächst nicht vor.

© ZOOM.Tirol

Die Freiwillige Feuerwehr Sölden war mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort und übernahm die Bergung des stark beschädigten Pkw aus dem steilen Gelände. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.