Kappl Bus Unfall Bub (4)
© kappl.com/Bei dem Bus dürfte es sich um die Linie 260 gehandelt haben.

Nach Sturz

Bub (4) vor Augen des Vaters von Bus überrollt

11.08.25, 09:19
Ein vierjähriges Urlauberkind ist Sonntagabend in Kappl im Tiroler Paznauntal (Bezirk Landeck) von einem Rad eines Linienbusses überrollt und verletzt worden - Intensivstation!

Tirol. Das Bub aus Israel war gemeinsam mit seinem Vater aus dem Bus ausgestiegen. Dabei stürzte der Vierjährige und wurde beim Anfahren des Busses erfasst. Der 24-jährige slowakische Lenker bemerkte den Vorfall offenbar nicht und setzte seine Fahrt fort, berichtete die Polizei.

Der Bub wurde an Ort und Stelle erstversorgt und anschließend mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Der Busfahrer wurde letztlich von der Exekutive ausgeforscht, hieß es.

Wie ein Klinik-Spreche am Montag bestätigte, liegt der 4-Jährige mit schweren Kopfverletzungen auf der Kinderintensivstation.

