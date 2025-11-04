Alles zu oe24VIP
Bub (3) nach Sturz von Mauer reanimiert
Unfall in Tirol

Bub (3) nach Sturz von Mauer reanimiert

04.11.25, 21:56
Ein Dreijähriger ist von einer Mauer in Dölsach (Bezirk Lienz) gestürzt und hat sich dabei schwer am Kopf verletzt. Er musste von einem Notarzt reanimiert werden.

Dölsach. Ein Dreijähriger ist Dienstagnachmittag in Dölsach in Osttirol offenbar von einer rund 75 Zentimeter hohen Mauer gestürzt und hat dabei schwere Kopfverletzungen erlitten. Die Mutter brachte den Buben zunächst nach Hause und legte ihn hin, da es ihm gut ging und er ansprechbar war. Kurze Zeit später bemerkte sie aber, dass etwas nicht stimmte und setzte einen Notruf ab. Ein Notarztteam musste den Dreijährigen daraufhin kurzfristig reanimieren, berichtete die Polizei.

Nach der Erstversorgung wurde das Kind mit dem Notarzthubschrauber in das Landeskrankenhaus nach Klagenfurt geflogen. Der Unfall hatte sich in der Nähe des Hauses der 36-jährigen Mutter, einer in Dölsach wohnhaften Deutschen, ereignet. Die Frau sammelte mit ihrem Kind Nüsse. Als sie eine Nuss vom Boden aufhob, schaute sie wieder zu ihrem Sohn und sah, dass dieser offensichtlich von der Mauer gestürzt war.

