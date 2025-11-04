TV-Kommissar selbst Opfer von Betrügern

Der österreichische Schauspieler Michael Edlinger (34), bekannt als TV-Kommissar aus der Serie "Blind ermittelt", wurde selbst Opfer einer perfiden Betrugsmasche. Er warnt jetzt in einem Video davor.

Im TV steht Schauspieler Michael Edlinger als Kriminalbeamter vor den Kameras – kürzlich wurde er selbst Opfer eines Betrugs. Über eine Voting-Umfrage gelangten Kriminelle an seine Daten und hackten anschließend sein WhatsApp-Konto. Die Täter verschickten vermeintlich von seiner Nummer Nachrichten an seine Freunde und Bekannte, in denen um 700 Euro gebeten wurde. Erst als Freunde ihn auf die ungewöhnlichen Nachrichten hinwiesen, bemerkte Edlinger den Angriff. "Es ist ein sehr sehr ungutes Gefühl. Weil man sich denkt, was passiert gerade? Wer hat gerade Zugriff auf mein Handy, auf mein WhatsApp, auf was noch alles?"

Mithilfe eines Bekannten konnte er zwei Browser identifizieren, über die die Betrüger via WhatsApp-Web agierten. Dann versuchte er das Passwort zu ändern. Edlinger bekam die Benachrichtigung, dass sein Account gesperrt wurde. Der TV-Schauspieler hatte keinen Zugriff mehr darauf. Auf Instagram und Facebook lud er Storys hoch, um mit seinem Umfeld zu kommunizieren und zu warnen: "Leute, ich wurde gehackt. Bitte nichts überweisen. Es passt alles. Das ist ein Betrug."

Zwar entstand ihm kein finanzieller Schaden, doch der Schauspieler beschreibt das Erlebnis als "Gefühl eines Einbruchs".

Nun warnt Edlinger in einem Facebook-Video für das Bundeskriminalamt öffentlich vor solchen Methoden. Sein Rat: Immer genau überlegen, "wer will was von mir, wann und warum".

"Blind ermittelt"-Star Michael Edlinger © ORF/Mona Film/Philipp Brozsek

Wenn man Opfer eines Betrugs ist, "dann unbedingt zur Polizei gehen, sich melden", so Edlinger im Video. "Die arbeiten auch wirklich mit Nachdruck daran und freuen sich über jeden Hinweis", sagt der Schauspieler zum Abschluss im BKA-Clip.