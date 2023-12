Chaos auf Pisten fordert unzählige Unfälle

Leider sind auch Kinder und Jugendliche oft in Skiunfälle verwickelt.

Tirol. Die Weihnachtsferien sind in vollem Gange, das macht sich auch auf den Pisten bemerkbar. Denn in den vergangenen Tagen sorgten zahlreiche Unfälle in den Skigebieten für Einsätze.

Ein erst 7-Jähriger ist am Donnerstag im Rettenbachtal im Tiroler Sölden aus noch unbekannten Gründen mit einem anderen Skifahrer zusammengeprallt. Dieser fuhr einfach weiter ohne sich um den Jungen zu kümmern.

© Getty ×

Der Bub wurde bei dem Unfall am Schlüsselbein verletzt. Er musste mit der Pistenrettung ins Tal gebracht werden. Die Polizei sucht Zeugen. Auf einer Piste in Hochgurgl in Tirol wurde am gleichen Tag eine Spaniern (42) von hinten gerammt, die 42-Jährige erlitt eine Schulterverletzung.

Die beteiligte zweite Frau beging Fahrerflucht. Am Mittwoch prallte ein 16-Jähriger im Skigebiet Westendorf in Tirol in ein Mädchen (7), das gerade mit einer Skischule unterwegs war. Beide rutschten 70 Meter den Hang runter und wurden verletzt.

Ein Teenie aus Deutschland fuhr nur kurze Zeit später in der Nähe bei Auffach über den Pistenrand, wo sie schlimm stürzte und sich schwere Schulterverletzungen zuzog.