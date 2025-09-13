Großfahndung: Serbe (41) entführte Ex nach Aussprache

Erst am Grenzübergang konnte der Mann gestoppt werden.

Ein 41-jähriger Serbe aus Oberbayern (deutscher Staatsbürger) hat seine Exfreundin (40) nach einem Treffen am Freitag gegen ihren Willen mitgenommen.

Wie die Polizei berichtet, wollte er sie nach einer Aussprache wie vereinbart nach Hause bringen – doch stattdessen fuhr er gegen 17.15 Uhr an einer Tankstelle in Wiesing plötzlich auf die A12 in Richtung Deutschland. Während der Fahrt soll er auch ihr Handy beschädigt haben, sodass sie kaum Hilfe rufen konnte.

Trotzdem gelang es der Frau, ihre Tochter und deren Partner zu kontaktieren. Die alarmierten sofort die Polizei – und lösten damit einen Großeinsatz mit 14 Streifen und Polizeihubschrauber aus.

An der Grenze gestoppt

Bei Langkampfen verließ der Mann schließlich die Autobahn. Vor einem Haus eskalierte der Streit erneut. Ein 53-jähriger Anrainer wurde aufmerksam, wollte der Frau beistehen – da raste der mutmaßliche Täter davon. Die 40-Jährige blieb unverletzt zurück.

Die Flucht währte nicht lange: Deutsche Bundespolizisten stoppten den Wagen am Grenzübergang Kiefersfelden. Der Mann stand offenbar unter Alkoholeinfluss.

Jetzt drohen dem mutmaßlichen Entführer Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck und der Verwaltungsbehörde.