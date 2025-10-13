Immer weniger Kassenzahnärzte: Tirol schlägt Alarm

In Tirol fehlen immer mehr Kassenzahnärzte – die Zahnärztekammer warnt vor einer Versorgungslücke.

Tirol. In Tirol bleibt die Versorgung mit Kassenzahnärzten weiter angespannt: Von 228 Kassenstellen sind derzeit 52 unbesetzt.

Die Tiroler Zahnärztekammer fordert daher eine Rückkehr zur Österreicherquote im Zahnmedizinstudium, da viele ausländische Absolventen nach dem Studium das Land verlassen. Wenn aber Studenten ein paar Jahre in Österreich bleiben müssten, würde sich das ändern. Bis 2030 gehen laut Kammer rund 50 weitere Zahnärzte in Pension – die Lücke werde sich deutlich vergrößern. Präsident Paul Hougnon fordert höhere Kassentarife und finanzielle Starthilfen, um Kassenstellen attraktiver zu machen. Immer mehr Tiroler müssen auf Wahlzahnärzte ausweichen – mit hohen Eigenkosten.