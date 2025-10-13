Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Tirol
Es gibt zu wenig Zahnhärzte.

Ärztemangel

Immer weniger Kassenzahnärzte: Tirol schlägt Alarm

13.10.25, 12:48
Teilen

In Tirol fehlen immer mehr Kassenzahnärzte – die Zahnärztekammer warnt vor einer Versorgungslücke. 

Tirol. In Tirol bleibt die Versorgung mit Kassenzahnärzten weiter angespannt: Von 228 Kassenstellen sind derzeit 52 unbesetzt.

Die Tiroler Zahnärztekammer fordert daher eine Rückkehr zur Österreicherquote im Zahnmedizinstudium, da viele ausländische Absolventen nach dem Studium das Land verlassen. Wenn aber Studenten ein paar Jahre in Österreich bleiben müssten, würde sich das ändern. Bis 2030 gehen laut Kammer rund 50 weitere Zahnärzte in Pension – die Lücke werde sich deutlich vergrößern. Präsident Paul Hougnon fordert höhere Kassentarife und finanzielle Starthilfen, um Kassenstellen attraktiver zu machen. Immer mehr Tiroler müssen auf Wahlzahnärzte ausweichen – mit hohen Eigenkosten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden