E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH

Jugendstiltheater Wiedereröffnung: Hochmair liest Kafka
© Krispl Art Inspirations/Nikola Milatovic

Otto Wagner Areal

Jugendstiltheater Wiedereröffnung: Hochmair liest Kafka

13.10.25, 12:16
Nach einer abgeschlossenen Sanierung und Adaptierung des denkmalgeschützten Gebäudes am Otto Wagner Areal eröffnet das Jugendstiltheater wieder seine Pforten. Zum Auftakt gab Philipp Hochmair Franz Kafkas "Der Prozess" zum Besten.

Die Lesung von Hochmair zur Wiedereröffnung war ausverkauft, das Auditorium randvoll. "Der Prozess" wurde auch mit einer tieferen Überlegung gewählt, das Jugendstiltheater soll nämlich als Ort "des Diskurses, Schauspiels und gesellschaftlichen Dialogs" dienen.

Jugendstiltheater Wiedereröffnung: Hochmair liest Kafka
© Krispl Art Inspirations/Nikola Milatovic

"Kafka und der Ort gehören zusammen: Das Mahnmal vor dem Haus erinnert an über 700 Kinder, die ohne Sinn und Verstand willkürlich durch ein Regime getötet wurden. Der Prozess bildet den Schrecken vor der Übermacht ab, der vielen Menschen heute innewohnt. Der Schmerz, der in diesem Ort steckt, wird von diesem Text feinfühlig thematisiert", erklärt Hochmair.

Heribert Fruhauf, Manuela Moser-Ritzinger, Philipp Hochmair

Heribert Fruhauf, Manuela Moser-Ritzinger, Philipp Hochmair

© Krispl Art Inspirations/Nikola Milatovic

Die Geschäftsführer Heribert Fruhauf und Manuela Moser-Ritzinger erklären die Wahl wiederum so: "Das Jugendstiltheater markiert den Beginn eines neuen kulturellen Kapitels in der Bundeshauptstadt. Mit ‚Der Prozess‘ von Philipp Hochmair eröffnen wir ebenso publikumstauglich wie anspruchsvoll und geben damit die Richtung für einen neuen Schauplatz der darstellenden Kunst frei."

