Keine veganen Speisen: Alm-Wirt wird heftig attackiert

Ein Satz auf der Speisekarte der Johannishütte in Osttirol sorgt für Wirbel. Wegen der Aussage „Wir kochen nicht vegan“ hagelt es schlechte Bewertungen – und der Wirt bangt um seine Existenz.

Auf der Speisekarte der Johannishütte (2121 Meter) in Prägraten stand: „Da wir diese kleinstrukturierte Land- und Almwirtschaft erhalten wollen, kochen wir nicht vegan!“ Ein Gast teilte den Satz auf Instagram – seither häufen sich die negativen Reaktionen.

Shitstorm in den Rezensionen

Der Wirt berichtet von einem „richtigen Shitstorm“. Die Bewertungen der mit drei Falstaff-Edelweiß ausgezeichneten Hütte seien spürbar eingebrochen. Auch die Sektion Oberland, der die Hütte gehört, habe bereits Kontakt mit ihm aufgenommen.

Wirt: „Kein Kampf gegen Veganer“

Der Gastronom wehrt sich gegenüber der "Kleinen Zeitung" gegen die Vorwürfe, er führe einen Feldzug gegen Veganer: Er habe lediglich erklärt, dass er kein veganes Hauptgericht am Abend anbiete, da dafür die Zeit fehle.

Alternative Speisen wie Linseneintopf, Gemüsegerichte, Salate oder Pommes seien aber verfügbar.

Angst um Pachtvertrag

Der Wirt befürchtet, die Debatte könne sein Pachtverhältnis gefährden. Er vermutet, dass langfristig mehr „vegetarische Hütten“ entstehen könnten – wie etwa die Reichenberger Hütte (2586 Meter) in Prägraten, wo es bereits kein Fleisch mehr gibt.