Kletterweltcup bringt Millionen für Innsbruck

Zwei Waldbrände fordern fast 400 Einsatzkräfte in NÖ Waldbrände in Gutenstein und Hirschwang haben am Dienstag im südlichen Niederösterreich großangelegte Feuerwehreinsätze ausgelöst. Nahezu 400 Kräfte kämpften in steilem und schwer zugänglichem Gelände gegen die Flammen. Auch Hubschrauber und Drohnen kamen zur Unterstützung zum Einsatz.