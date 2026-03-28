Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Tirol
Lawine in Tirol: Wintersportler (41) tot
© Getty

Nächstes Opfer

Lawine in Tirol: Wintersportler (41) tot

28.03.26, 22:44
Teilen

Ein Lawinenabgang hat Samstagnachmittag neben Vorarlberg auch in Tirol einen Toten gefordert.  

Ein 41-jähriger Freerider aus Italien wurde bei der Abfahrt vom Marchkopf in den Tuxer Alpen im Zillertal von einem rund 250 Meter breiten Schneebrett erfasst, mitgerissen und komplett verschüttet. Der Wintersportler wurde nach 30 Minuten von Rettungskräften aus den Schneemassen in 1,60 Meter Tiefe geborgen, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Für ihn kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Der Alpinist verstarb noch an Ort und Stelle. Ein 36-jähriger Landsmann, der mit ihm unterwegs war, wurde ebenfalls von der Lawine erfasst und mitgerissen, jedoch "nur" teilverschüttet. Der Mann konnte sich selbst ausgraben, setzte einen Notruf ab und begab sich sofort auf die Suche nach seinem Kameraden. Der Freerider zog sich eine Handverletzung zu.

In steilen Nordwesthang eingefahren

Die beiden Italiener waren laut Exekutive zuvor gegen 17.15 Uhr in einen 40 Grad steilen Nordwesthang eingefahren, als sich rund 100 Meter unterhalb des Gipfels plötzlich das Schneebrett löste. Im Einsatz standen zwei Rettungshubschrauber sowie Bergretter.

In Tirol herrschte am Samstag verbreitet erhebliche Lawinengefahr, also Stufe 3 auf der fünfteiligen Skala. Bei dieser Gefahrenstufe passieren gewöhnlich die meisten Lawinenunfälle.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen