  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Tirol
Klinik Innsbruck
© APA/EXPA/JOHANN GRODER

Intensivstation

Massenschlägerei unter Fußballfans: 23-Jähriger schwer verletzt

25.01.26, 17:36
Etwa 15 Mitglieder zweier Vereine aus Tirol und Deutschland gerieten in Jerzens aneinander

Innsbruck/Jerzens. Bei einer Rauferei in Jerzens (Pitztal) zwischen Mitgliedern zweier Fußballvereine aus Tirol und Deutschland ist am Samstagabend ein 23-Jähriger schwer verletzt worden. Die alkoholisierten Fußballfans gerieten gegen 20.40 Uhr beim Verlassen eines Lokals aneinander. Im Zuge der Schlägerei erlitt ein Österreicher Kopfverletzungen, er wurde mit dem Rettungshubschrauber zur intensivmedizinischen Behandlung in die Klinik Innsbruck geflogen, teilte die Tiroler Polizei mit.

Zunächst war es auf dem Parkplatz vor dem Lokal zu lautstarken Wortgefechten zwischen den Gruppen gekommen, die "in Handgreiflichkeiten ausarteten und zu tumultartigen Szenen führten", so die Exekutive. Zwischen zehn und 15 Personen beteiligten sich schließlich an der Rauferei. Diese habe aber abrupt geendet, als ein bisher unbekannter Teilnehmer den 23-Jährigen mit einem Faustschlag zu Boden streckte. Dieser kam mit dem Kopf auf dem Asphalt auf und verlor das Bewusstsein. Die Anwesenden leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Der Gesundheitszustand des 23-Jährigen sei stabil, hieß es. Aufgrund der erheblichen Alkoholisierung der Beteiligten wurden die Ermittlungen erst im Laufe des Sonntag fortgesetzt, so die Polizei.

