Paketempfang in Schließfächern am Bahnhof jetzt möglich

Kunden können ihre Pakete direkt an den Bahnhof liefern lassen und diese auf dem Heimweg mitnehmen.

Tirol. Am Innsbrucker Hauptbahnhof gibt es ein neues Schließfachsystem. In den Schließfächern können in Zukunft auch Pakete empfangen werden. 190 Schließfächer und damit um 40 mehr als bisher stehen zur Verfügung. Die Fächer können entweder direkt vor Ort oder über das Smartphone gebucht werden. Die ÖBB arbeiten dafür mit dem privaten Anbieter Tamburi zusammen. Die Schließfächer mit der Zusatzfunktion befinden sich in der nördlichen Unterführung, gegenüber vom Lost&Found sowie im Durchgangsbereich zur Tiefgarage.