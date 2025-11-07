Pflege: Tirol behält Pflegebonus "trotz Budgetdrucks" bei

Nach Aufregung um Streichung in Salzburg Zusage für Erhalt in Tirol.

Tirol. Nach der Aufregung rund um die geplante Streichung des Pflegebonus in Salzburg hat Tirol am Freitag nun bekanntgegeben, an der Zahlung festhalten zu wollen. Noch am Donnerstag hatte man sich im Büro von Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele (ÖVP) gegenüber der APA dahingehend nicht festlegen wollen und auf die laufenden Budgetverhandlungen verwiesen. "Wir behalten den Pflegebonus für die vielen fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter bei", sagte sie nun.

"Die budgetäre Situation ist sehr angespannt, alle Bereiche sind aufgefordert, Einsparungen vorzunehmen, um den nächsten Generationen keinen Schuldenberg zu hinterlassen", verwies Hagele auf den herrschenden "Budgetdruck". Dennoch habe man sich in Absprache mit Finanzreferent und Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) dazu entschieden, den Pflegebonus beizubehalten. Die Debatten in anderen Bundesländern hätten indes "auch in Tirol zu Verunsicherung geführt". Außer Salzburg hatten indes alle Bundesländer bekanntgegeben, den Pflegebonus nicht streichen zu wollen.

Liste Fritz und Grüne pochten auf Beibehaltung

Die Liste Fritz sowie die Grünen hatten am Freitag die Beibehaltung eingefordert. Im Falle einer Abschaffung würde die Landesregierung "die ohnehin angespannte Situation in der Pflege nur noch weiter verschärfen", hatte Liste Fritz-Parteiobfrau und Landtagsabgeordnete Andrea Haselwanter-Schneider argumentiert. Auch die grüne Landtagsabgeordnete Petra Wohlfahrtstätter hielt fest, dass sich die Pflegekräfte den Bonus "dauerhaft verdient" hätten.