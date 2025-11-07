Schicksalstag für Andreas Babler fixiert

Der kommende ordentliche Bundesparteitag der SPÖ findet am 7. März in Wien statt.

Das teilte die Partei am Freitag mit. Als einziger Kandidat dürfte Amtsinhaber Andreas Babler zur Wahl als Parteivorsitzender stehen.

Babler ist einziger Kandidat - kein Mitglieder-Votum

Da sich während einer vierwöchigen Bewerbungsphase niemand mit den für einen Antritt notwendigen Unterschriften gemeldet hat, fällt ein Mitglieder-Votum aus und der Parteitag entscheidet. Babler ist vom Parteivorstand bereits vor einigen Wochen nominiert worden.

Neue Besetzung

In der heutigen Sitzung des Bundesparteivorstands wurde außerdem das internationale Sekretariat der Partei neu besetzt. Frauen-Bundesgeschäftsführerin Ruth Manninger und Bablers außenpolitischer Berater Thomas Zehetner folgen auf Maria Maltschnig, die aus ihren Partei-Funktionen ausgeschieden ist.