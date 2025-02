Zwei Männer im Alter von 35 und 28 Jahren sind am Samstag in Innsbruck mit einem Raubversuch an einem 25-Jährigen gescheitert.

Sie forderten von dem Mann einen zweistelligen Euro-Betrag oder Drogen, andernfalls würden sie ihn mit einer Schere verletzen, so die Drohung. Dabei wurde der 25-Jährige festgehalten. Als aber ein Begleiter des Bedrohten einschritt, liefen die zwei Täter davon. Einer der beiden wurde gefasst, nach dem anderen wird laut Polizei noch gefahndet.