Rumänen-Duo randaliert mit Messer und Baseballschläger

Zwei Männer sind Freitagabend bei einer Tankstelle im Tiroler Wattens (Bezirk Innsbruck-Land) von zwei Randalierern mit Messer und Baseballschläger verletzt worden

Die beiden alkoholisierten Angreifer - ein 22 und ein 26 Jahre alter Rumäne - hatten laut Polizei bereits zuvor auf dem Areal mit Steinen geworfen. Eine Stunde später kehrten sie bewaffnet zurück und verletzten zwei Österreicher - einen 29-Jährigen mit dem Messer und einen 48-Jährigen mit dem Baseballschläger.

Die beiden betrunkenen Rumänen flüchteten nach der Auseinandersetzung von der Tankstelle, wurden jedoch kurz darauf angehalten und festgenommen. Der 26-Jährige hatte auf der Flucht mit dem Baseballschläger noch den Scheinwerfer eines vorbeifahrenden Pkw eingeschlagen. Die beiden wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ins Polizeianhaltezentrum Innsbruck eingeliefert. Sie werden angezeigt, hieß es.