Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Tirol
Mit Messer gedroht
© Getty

Zwei Verletzte

Rumänen-Duo randaliert mit Messer und Baseballschläger

23.08.25, 09:21
Teilen

Zwei Männer sind Freitagabend bei einer Tankstelle im Tiroler Wattens (Bezirk Innsbruck-Land) von zwei Randalierern mit Messer und Baseballschläger verletzt worden 

Die beiden alkoholisierten Angreifer - ein 22 und ein 26 Jahre alter Rumäne - hatten laut Polizei bereits zuvor auf dem Areal mit Steinen geworfen. Eine Stunde später kehrten sie bewaffnet zurück und verletzten zwei Österreicher - einen 29-Jährigen mit dem Messer und einen 48-Jährigen mit dem Baseballschläger.

Die beiden betrunkenen Rumänen flüchteten nach der Auseinandersetzung von der Tankstelle, wurden jedoch kurz darauf angehalten und festgenommen. Der 26-Jährige hatte auf der Flucht mit dem Baseballschläger noch den Scheinwerfer eines vorbeifahrenden Pkw eingeschlagen. Die beiden wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ins Polizeianhaltezentrum Innsbruck eingeliefert. Sie werden angezeigt, hieß es.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden