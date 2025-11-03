Schock für Pkw-Lenkerin - Überfall mit Scream-Maske

Noch wie zu Halloween verkleidet schlug ein Jugendlicher mit einer Scream-Maske mit einem Komplizen zu Allerseelen zu und versuchten einer Frau die Handtasche zu rauben - das Opfer, das sich dagegen wehrte, wurde verletzt.

Tirol. Eine 31-jährige Österreicherin ist Sonntagabend im Tiroler Wattens (Bezirk Innsbruck-Land) von zwei ihr unbekannten Tätern überfallen worden. Die zwei Jugendlichen - einer unmaskiert, der zweite trug eine Scream-Halloween-Maske - hatten die Frau aufgefordert, ihre Handtasche auszuhändigen.

Die Frau war gegen 18.10 Uhr zu ihrem vor ihrem Wohnhaus abgestellten Pkw gegangen, um ihre Handtasche, die sie im Pkw liegen gelassen hatte, zu holen. Die beiden Angreifer erschienen daraufhin im Bereich einer Müllinsel. Nach dem versuchten Raubüberfall und nachdem die beiden mit null Beute geflüchtet waren, verständigte die 31-Jährige zunächst ihre Mutter, die erfolglos die Umgebung absuchte. Erst eine Stunde später wurde dann die Polizei alarmiert. Diese konnte die Täter ebenfalls nicht finden. Das Opfer begab sich in ärztliche Behandlung.

Angreifer hatte zu viel Parfum aufgetragen

Die beiden jungen Männer sollen maximal 20 Jahre alt gewesen sein. Der mit der Scream-Visage maskierte Jugendliche war rund 1,85 Meter groß, schlank und trug einen dunklen Kapuzenpullover und dunkle Kleidung. Auffällig war bei ihm ein intensives Herrenparfum mit Zitrusnote. Der zweite Beteiligte war rund 1,75 Meter groß und von fester Statur. Auch er trug einen dunklen Kapuzenpullover, eine dunkle Schildkappe sowie rot-weiße knöchelhohe Nike Air-Max Schuhe. Er sprach akzentfrei und vermutlich Tiroler Dialekt.