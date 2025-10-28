Alles zu oe24VIP
Hubschrauber-Einsatz

Achtjähriger bei Stallarbeiten verletzt

28.10.25, 14:48
Der Bub wurde verletzt unter der Futterluke im Stall entdeckt. 

Tirol. Ein Achtjähriger ist Montagnachmittag auf einem Bauernhof in Brixlegg (Bezirk Kufstein) im Stall verletzt worden. Sein Vater hatte aus einem Mischwagen Futtermittel in die dafür vorgesehene Luke befördert, als er plötzlich seinen Sohn nicht mehr sah. Als er nach ihm suchte, fand er ihn schließlich unter der Futterluke im Stall liegend.

Der genaue Unfallhergang war noch nicht geklärt, berichtete die Polizei. Ob das Kind durch die rund drei Meter tiefe Öffnung gestürzt war, war noch Gegenstand von Ermittlungen, hieß es. Das Kind wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.

