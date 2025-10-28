Heimische Trainer-Sensation will Nationaltrainer werden

Im Ruhrpott, genauer gesagt in Gelsenkirchen, ist Miron Muslic aktuell der Held. Königsblau ist Tabellenführer und stellt die beste Abwehr in der 2. Bundesliga. Nun lässt der Österreicher aufhorchen, denn er will Nationaltrainer werden.

Schalke 04 war ein Klub in der Krise. Obwohl erst kürzlich abgestiegen, schielte S04 in der Vorsaison eher in Richtung Abstieg in die 3. Liga als zurück ins Oberhaus. Auftritt Miron Muslic.

In den elf Spielen seit Sommer hält er bei einem Punkteschnitt von 2,45, lässt Königsblau vom Aufstieg träumen und verriet in einem Interview nun, was sein eigener Traum ist.

"Grundvoraussetzungen passen einfach zu gut"

"Ich möchte eines Tages Nationaltrainer von Bosnien-Herzegowina sein", sagt der 43-Jährige im Interview mit dem kicker. Und weiter: "Und daran glaube ich auch. Die Grundvoraussetzungen passen einfach zu gut - meine Geschichte, meine Verbundenheit, die Liebe zu meinem Heimatland. Ich weiß nicht, wann der Tag sein wird, aber ich freue mich auf den Tag."

Muslic wurde 1982 in Bihac in der Sozialistischen Republik Bosnien und Herzegowina, Teil von Jugoslawien, geboren. Als er neun Jahre alt war, flüchtete seine Familie mit ihm vor dem Krieg nach Österreich, wo er in Tirol aufwuchs. Seit seinem 21. Lebensjahr ist er österreichischer Staatsbürger. Von der ÖFB-Nachfolge Ralf Rangnicks träumt er aber offenbar noch nicht.

Von Ried nach Gelsenkirchen

Der ehemalige Profi wurde bei der SV Ried zum Trainer ausgebildet, ehe er dort 2018 Interimstrainer wurde. Über den Cheftrainer-Posten beim FAC, Cercle Brügge und Plymouth Argyle in England kam er diesen Sommer zu Schalke.

© GEPA

Dort fühlt sich Muslic pudelwohl: "Schalke 04 ist ein Teil von mir, es hat einen ganz festen Platz in meinem Herzen. Einmal Schalke, immer Schalke." Auch wenn er gesteht: "[Schalke ist] vielleicht die aktuell kniffligste Challenge im deutschen Profifußball."