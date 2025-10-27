Alles zu oe24VIP
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
  6. Red Bull Salzburg
Hammer-Gerücht: Klopp will Schicker nach Salzburg holen
Hammer-Gerücht: Klopp will Schicker nach Salzburg holen

27.10.25, 16:35
Jürgen Klopp greift nun höchstpersönlich in die Suche nach Salzburgs neuem Sportdirektor ein – und hat dabei einen alten Bekannten im Visier. 

Die Bullen sind wieder auf Jagd – diesmal nicht nach Punkten, sondern nach einem neuen Sportboss. Nach dem überraschenden Abgang von Rouven Schröder, der Salzburg nach nur zehn Monaten in Richtung Borussia Mönchengladbach verlassen hat, läuft die Suche nach einem Nachfolger bereits auf Hochtouren.

Klopp schlug ihn vor

Eigentlich wollten sich Klubchef Stephan Reiter und Co. bis nach der Winterpause Zeit lassen, um in Ruhe den passenden Kandidaten zu finden. Doch laut einem Bericht der Bild bahnt sich nun eine schnellere Lösung an – und ein heißer Name kursiert bereits.

Brisant: Ausgerechnet Jürgen Klopp, Global Head of Soccer im Red-Bull-Kosmos, soll persönlich Hoffenheims Sportdirektor Andreas Schicker als Favoriten vorgeschlagen haben. Der Steirer übernahm erst im Oktober 2024 das Amt bei der TSG und holte prompt seinen Landsmann Christian Ilzer aus Graz als Cheftrainer nach Sinsheim.

Schicker kennt Bundesliga in- und auswendig

Schicker gilt als akribischer Arbeiter mit einem guten Händchen für Talente. Zwischen 2020 und 2024 formte er Sturm Graz als Sportdirektor zu einem der spannendsten Teams Österreichs – zuvor war er bereits zwei Jahre als Scout für die Steirer tätig. Die Bundesliga kennt er also in- und auswendig. Ob der 39-Jährige allerdings tatsächlich einen Wechsel zum direkten Liga-Rivalen seines Ex-Klubs in Erwägung zieht, ist offen. Fest steht: Sollte Salzburg ernst machen, dürfte es hinter den Kulissen bald richtig heiß werden.

