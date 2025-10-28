13 Kilometer Stau im Berufsverkehr: LKW-Unfall sorgt für Chaos

Ein Lkw-Unfall auf der Inntal Autobahn bei Innsbruck hat Dienstagfrüh für einen Mega-Stau im Berufsverkehr gesorgt. Betroffen war die A12 in Fahrtrichtung Innsbruck.

Am Dienstagmorgen gegen 6:20 Uhr kam es laut ÖAMTC auf der Inntal Autobahn (A12) zu einem Lkw-Unfall vor der Anschlussstelle Innsbruck Ost.

Der Unfall ereignete sich im Baustellenbereich, ein Fahrstreifen musste für die Dauer der Aufräumarbeiten gesperrt werden.

Langer Stau im Frühverkehr

Im morgendlichen Berufsverkehr bildete sich ein rund 13 Kilometer langer Stau, der laut ÖAMTC bis nach Wattens zurückreichte.

Über eine Stunde Zeitverlust

Bereits ab 7:15 Uhr verzeichneten die Mobilitätsinformationen des ÖAMTC einen Zeitverlust von über einer Stunde.

Verzögerungen in beide Richtungen

Auch in Fahrtrichtung Kufstein kam es auf der A12 sowie auf der Tiroler Straße (B171) zu erheblichen Verzögerungen. Am Grenzübergang Kufstein wurde zusätzlich die Blockabfertigung für Lkw aktiviert, um den Verkehrsfluss zu regulieren.