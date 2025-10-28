Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Stau ist für die FPÖ bereits vorprogrammiert.

Auf der A12

13 Kilometer Stau im Berufsverkehr: LKW-Unfall sorgt für Chaos

28.10.25, 08:47
Teilen

Ein Lkw-Unfall auf der Inntal Autobahn bei Innsbruck hat Dienstagfrüh für einen Mega-Stau im Berufsverkehr gesorgt. Betroffen war die A12 in Fahrtrichtung Innsbruck. 

Am Dienstagmorgen gegen 6:20 Uhr kam es laut ÖAMTC auf der Inntal Autobahn (A12) zu einem Lkw-Unfall vor der Anschlussstelle Innsbruck Ost.

Der Unfall ereignete sich im Baustellenbereich, ein Fahrstreifen musste für die Dauer der Aufräumarbeiten gesperrt werden.

stau
© ASFINAG

Langer Stau im Frühverkehr

Im morgendlichen Berufsverkehr bildete sich ein rund 13 Kilometer langer Stau, der laut ÖAMTC bis nach Wattens zurückreichte.

Über eine Stunde Zeitverlust

Bereits ab 7:15 Uhr verzeichneten die Mobilitätsinformationen des ÖAMTC einen Zeitverlust von über einer Stunde.

Verzögerungen in beide Richtungen

Auch in Fahrtrichtung Kufstein kam es auf der A12 sowie auf der Tiroler Straße (B171) zu erheblichen Verzögerungen. Am Grenzübergang Kufstein wurde zusätzlich die Blockabfertigung für Lkw aktiviert, um den Verkehrsfluss zu regulieren.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden