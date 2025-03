Sonnenschutz aus Osttirol trotzt Baukrise

Trotz angespannter Lage in der Bauwirtschaft zieht der Osttiroler Markisenhersteller HELLA eine positive Jahresbilanz. Zwar musste das Unternehmen 2024 einen Umsatzrückgang hinnehmen, blickt jedoch mit fixierten Großaufträgen und stabiler Marktposition optimistisch in die Zukunft.

Die HELLA-Gruppe in Abfaltersbach verzeichnete 2024 einen Umsatz von 185 Mio. Euro – ein Minus von 13,4 % gegenüber 2023, aber noch über dem Vorkrisenniveau. Trotz Rückgängen in der Bauwirtschaft zeigt sich Geschäftsführer Andreas Kraler optimistisch. Für 2025 sind Großaufträge in Höhe von 25 Mio. Euro bereits fixiert. Deutschland bleibt wichtigster Markt.