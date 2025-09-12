Alles zu oe24VIP
Symbolfoto Vier Katzen verbrannt
Tiere waren allein

Vier Katzen bei Wohnungsbrand in Tirol verendet

12.09.25, 08:41
Feuer brach im Bereich der Kochstelle aus. 

Tirol. Bei einem Wohnungsbrand im Tiroler Kematen (Bezirk Innsbruck-Land) sind Donnerstagnachmittag vier Katzen verendet. Die 28-jährige Bewohnerin hatte beim Öffnen ihrer Wohnungstüre eine starke Rauchentwicklung bemerkt. Laut Polizei war im Bereich der Kochstelle ein Brand entstanden, der beim Eintreffen der Feuerwehr jedoch schon von selbst erloschen war. Schließlich wurden die toten Tiere entdeckt. 

Im Stadtgebiet von Imst war es indes zu einem weiteren Küchenbrand gekommen. Eine 40-Jährige hatte am Vormittag in dem Mehrfamilienhaus einen Topf aufgestellt und kurzzeitig die Küche verlassen. Als sie zurückkam, war bereits starker Rauch entstanden. Sie verließ mit ihrer 15-jährigen Tochter sofort die Wohnung. Beide wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital eingeliefert, konnten dieses aber nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen.

