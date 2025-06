Yoga Mountain Festival in St. Anton feiert 10-Jahres-Jubiläum

Yoga- und Naturliebhaber, die aus den verschiedensten Ländern der Welt anreisen, genießen vor allem die Kombination aus gutem, ehrlichem Yoga und einer ordentlichen Portion Natur während der vier Festivaltage.

Tirol. In der Tiroler Bergsportregion St. Anton am Arlberg hallt das Sommerecho bis in die goldene Jahreszeit nach. Im September erklingt dann ein stimmungsvolles „Ommm“, denn 2025 feiert das Mountain Yoga Festival seinen zehnten Geburtstag. Während Sessions unterschiedlicher Stile und Levels mit internationalen Experten sowie Wanderungen durch die markante Alpenkulisse können Urlaubsgäste ihre Körper stärken, beim gemeinsamen Meditieren kann man auftanken. Dazu gibt es gesunde, regionale Küche mit Tiroler Touch.

Der 4-Tages-Festivalpass für 4. bis 7. September kostet 385 Euro pro Person.

Die Festivaltage beginnen früh morgens mit geführten Meditationen. Nach dem Frühstück geht es schon hinaus in die Natur und zu den ersten Yogaeinheiten. Der schon legendäre Yoga-Mittags-Stammtisch am Gampen auf 1.600 Meter Seehöhe ist Treffpunkt aller Yogis, Lehrer und Experten. An den Nachmittagen finden am Berg und im Tal Workshops und Restorative-Sessions statt. Die Abende klingen entweder mit Musikprogramm oder dem traditionellen Yoga-Talk aus. Ein Highlight ist die Sonnenaufgangswanderung am Sonntag. Ein Bergerlebnis der ganz besonderen Art, das für viele bleibende Erinnerungen an das Mountain Yoga Festival St. Anton sorgt.