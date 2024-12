Zum Saisonstart: Neue Hotels und Partylocations in Kitzbühel

Was gibt es Neues in Kitzbühel? Die wohl meistgestellte Frage vor demKitzbühel-Besuch und vor allem zum Start der Wintersaison.

Von Umbauten und Renovierungen bis hin zu neuen Restaurant- und Shoppingmöglichkeiten - nachfolgend sind die wichtigsten Neuerungen aus der Destination Kitzbühel hier zusammengefasst. Kitzbühel Tourismus Geschäftsführerin Viktoria Veider-Walser freut sich über das kontinuierliche Engagement in der Region: „Pünktlich zum Start in die Wintersaison dürfen wir eine so große Zahl an Neuerungen präsentieren, wie selten zuvor. Diese Dynamik und die hochwertigen Angebote sind sehr erfreulich und beweisen, dass sich die Destination laufend weiterentwickelt.“Erholung beginnt mit einem guten Bett. Umso besser, dass sich in diesem Bereich in den letzten Monaten sehr viel getan hat.Grand Tirolia Kitzbühel: Das Grand Tirolia Kitzbühel startet am Freitag, den 13. Dezember 2024 in die Wintersaison. Die 69 neuen Zimmer, davon 28 Suiten, im Zubau eröffnen rund eine Woche später. Als zusätzliche Attraktionen stehen ein Kinderclub, ein Kino sowie ein weiterer SPA-bereich mit Indoor-Pool und Sauna den Gästen zur Verfügung.HENRI Country House Kitzbühel: Das neue HENRI Country House Kitzbühel, zentral an der Uferpromenade der Kitzbüheler Ache, wenige Schritte vom Bahnhof und nur 10 Minuten zu Fuß von der Innenstadt entfernt gelegen, öffnet Mitte Dezember 2024 seine Türen. In den 84 Zimmern, den liebevoll gestalteten Salons und Lounges werden 150 Jahre Tiroler Gastlichkeit lebendig, kombiniert mit der zeitgemäßen Lässigkeit à la HENRI. Ganz neu in Kitzbühel: das HENRI SPA & GYM mit einem großzügigen und modernen Indoor-Pool, Bio-Sauna, Dampfbad, Gym und Sonnenterrasse.Der Bichlhof: Der Bichlhof ist ein Traditionsbetrieb in Kitzbühel, der bereits in der 3. Generation geführt wird - mit vielen Neuheiten seit dem Umbau im Frühling dieses Jahres: 11 neue Zimmer und Suiten - wo Luxus auf Komfort trifft, Fresh-Ups in einzelnen Zimmern und Suiten sowie eine Bar mit neuem Look und cooler Atmosphäre. Nachhaltigkeit steht mit der neuen Photovoltaik-Anlage, mit der 30 % des Stroms erzeugt wird, weiterhin im Fokus.Schweizerhof: Der Schweizerhof gegenüber der Hahnenkammbahn-Talstation präsentiert bereits seit der Sommersaison zahlreiche Neuerungen. Alle Zimmer verfügen über einen Balkon mit Ausblick auf die Kitzbüheler Bergwelt. Der Eingangsbereich, die Rezeption und Hotellobby sowie die Bar und Teilbereiche des Restaurants wurden neugestaltet.Turm Kaps: Dieses außergewöhnliche und private Turmchalet mit knapp 220 m² für bis zu 8 Personen liegt inmitten des bekannten historischen Schloss Kaps mit feudaler Ausstattung: 4 große Schlafzimmer mit Doppelbett sowie jeweils luxuriösem Badezimmer en Suite im Erdgeschoss und 1. Obergeschoss, Wohn-/Essbereich samt offener Küche und imposantem Ausblick im Dachgeschoss bzw. Turm sowie einem hauseigenen Garten mit Grill.Jodlbühel: Das beliebte Landhotel in Jochberg verfügt bereits seit dieser Sommersaison über zwei neue Appartements mit Wohnraum und kleiner Küche. Reservierungen können unkompliziert über die neu gestaltete Homepage erfolgen - das gilt natürlich auch für Tischreservierungen im Gasthof.Was gibt es Schöneres, als nach einem Ski- oder Wellnesstag die kulinarischen Künste der Betriebe zu genießen?ZUMA Kitzbühel: Japanische, exklusive Genüsse bietet das 5-Sterne-Hotel Weisses Rössl erneut in dieser Wintersaison. Das sehr beliebte ZUMA besteht im Wesentlichen aus drei verschiedenen Komponenten: Der Hauptküche mit einer Auswahl an zeitgenössischen Gerichten, der Sushi Bar und dem Robata-Grill.Chizzo: Der wohl bekannteste Beach Club Ibiza, Casa Jondal, zieht über den Winter nach Kitzbühel und eröffnet am 07. Dezember 2024 im Chizzo eine neue Ära.Greif: Das ehemalige Chizzo-Team rund um Paolo begrüßt seine Gäste ab sofort im Greif in der Hinterstadt mit mediterraner Küche. Die Location wurde leicht adaptiert und präsentiert sich untertags als Bar, Café sowie auch als Restaurant für gesellige Mittagspausen. Am Abend freuen sich Stammgäste über das bekannte Fine Dining Konzept aus dem ehemaligen Chizzo.Auwirt: Seit September 2024 sind Stefan Monitzer und Ralf Berner Gastgeber im Auwirt in Aurach. Im Restaurant werden gutbürgerliche und traditionelle Küche sowie internationale Köstlichkeiten serviert. Die großzügigen Zimmer und Studios bieten Platz für 2 bis 4 Personen.Galleria Café & Tagesbar: Maximiliane Gies und Christiaan van Berkel führen das Galleria Café & Tagesbar in der Kitz Galleria mit viel Liebe zum Detail. Auf der kleinen, aber feinen Karte finden sich Frühstücksangebote, regionale Produkte und hausgemachte Kuchen. Die Sonnenterrasse lädt zusätzlich zum Vitamin D-Tanken ein.Sonnbühel: Auch die wohl älteste Skihütte der Welt hat die Zeit im Sommer genutzt und einige kleine Adaptionen im In- und Außenbereich vorgenommen.Alpenhaus am Kitzbüheler Horn: Seit Juni 2024 erstrahlt neben dem Roten Saal und dem Franz-Reisch-Raum auch der restliche Teil des Restaurants in neuem Glanz. Herzstück bleibt jedoch die beliebte Sonnenterrasse mit großartigem Panoramablick auf die Kitzbüheler Bergwelt.Die Hofalm: Der ehemalige Hofstadl an der Talstation der Wagstättbahn in Jochberg wird seit einiger Zeit unter dem neuen Namen Die Hofalm geführt. Bereits seit letztem Winter lädt die renovierte Location samt Sonnenterrasse zu Après-Ski und kulinarischen Genüssen ein.SeidlAlm: Dort, wo der Alpine Ski Weltcup 1966 gegründet wurde, lädt ab diesem Winter eine eigens kreierte Außenbar zum Einkehrschwung ein.Jagawurz: Nach einer Pause hat die beliebte Hütte im Jochberger Skigebiet in diesem Winter wieder geöffnet.Hochwildalm: Die gemütliche Hütte in Aurach ist in dieser Wintersaison auch geöffnet und serviert den Gästen Kaspressknödel, Kuchen und eine Suppe des Tages.AusGfuxt: Alexander Pondorfer und Arnold Weiskopf präsentieren den neuen Imbiss in der ehemaligen Metzgerei Fuchs in der St. Johanner Straße. Neben Fleischkäse & Co. werden auch kleine Geschenkideen wie hochwertige Öle, diverse Biersorten und viel mehr angeboten.Restaurant Schwedenkapelle: Ab 7. Dezember 2024 bieten Familie Steiner und ihr Team in der Schwedenkapelle ihren Gästen traditionelle Küche, aus heimischen Produkten zubereitet, sowie erlesene Weine.Und zum Abschluss ein Shoppingtipp: Nach dem fulminanten Auftakt des 1. Kitzbühel Boutique Festivals am Osterwochenende 2024 mit Mainstage in der Kitzbüheler Innenstadt, 14 Locations am Berg und im Tal sowie über 40 DJs im Bereich elektronischer Musik findet die zweite Auflage in Kooperation mit den teilnehmenden Betrieben von 28. bis 30. März 2025 statt.