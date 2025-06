Tochter (22) schlug schlafender Mutter mit Hammer auf Kopf

Nach jahrelangen Problemen und Streitereien soll eine 22-Jährige in der Nacht auf Freitag in Kitzbühel versucht haben, ihre schlafende Mutter mit Hammerschlägen gegen den Kopf zu töten.

Tirol. Verdacht des versuchten Mordes: Eine junge Deutsche soll mit einem Hammer mehrmals auf die schlafende Mutter eingedroschen haben. Die 48-Jährige wachte entsetzt auf - doch ihre Tochter soll während des Handgemenges noch einmal mit einem Werkzeughammer zugeschlagen haben. Das Opfer (48) konnte mit allerletzter Kraft flüchten und sich am WC verbarrikadieren.

Die furchtbare Bluttat spielte sich am 2.20 in der Früh ab. Ein Nachbar hörte Schreie und schlug Alarm. Bevor die ersten Beamten vor Ort waren, flüchtete die 22-jährige Angreiferin zunächst. Die Verdächtige kehrte jedoch von selbst zum Tatort zurück und ließ sich widerstandslos festnehmen. Noch am selben Tag wurde sie auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck in die Justizanstalt eingeliefert. Bei ihrer Einvernahme legte die Frau ein Geständnis ab, sagte Philipp Rapold, stellvertretender Leiter des Landeskriminalamtes, zur APA. Die Tochter sprach von "langjährigen Problemen und Unstimmigkeiten".

Die Mutter, ebenfalls deutsche Staatsbürgerin, wurde nach der Attacke verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Sie befand sich laut Rapold nicht in Lebensgefahr. Über die Schwere ihrer Verletzung lagen zunächst keine Informationen vor. Ein gerichtsmedizinisches Gutachten wurde dazu in Auftrag gegeben.