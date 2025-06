Tödliche Hitze und Brände: Urlauber zittern

Österreicher äußern direkt vor dem Abflug in den Urlaub in oe24.TV teils große Sorgen. Die Brände in Südeuropa beunruhigen sie.

Flughafen Wien. Viele Österreicher stehen kurz vor dem Abflug in den Urlaub – befragt von oe24.TV sagt eine blonde Frau: „Die Brände in den südlichen Ländern beunruhigen mich." "Ich würde früher abreisen" Die blonde Frau, die mit Kindern am Terminal 1A des Wiener Flughafens steht, meint dann gegenüber oe24.TV: „Ich würde früher abreisen, wenn die Lage gefährlich wird.“ Gedanken zu den Feuern in Südeuropa macht sich auch ein anderer Urlauber. „Ja, es ist viel los in den südlichen Ländern, viele Brände leider, aber ich mache mir keine Sorgen“, sagt ein Familienvater. Er habe die Lage im Griff. Lesen Sie auch „Alle 9!“: Billa bietet jö Mitgliedern mehr Rabattpickerl denn je – erstmals auch digital Ab 3. Juli können jö Mitglieder bis zu 9 Rabattpickerl pro Woche einlösen – Aufkleben von Rabattpickerl ist nicht mehr nötig, aber weiterhin möglich.

Weniger Angst im Flieger nach Mallorca Urlaub. Viele fliegen nach Mallorca: „Wir haben keine Angst", sagt ein junger Mann. Und ein älterer Herr mit Sonnenhut meint: „Dort wo wir hinfliegen, gibt es keine Brände." Doch auch die Hitze ist für den Körper eine extreme Belastung. Gerade bei Temperaturen über 40 Grad in den Urlaubsländern sollten sich Reisende besonders schützen. Es kann zu Sonnenstich, Hitzekollaps und Hitzeschlag kommen. Hitzeschlag kann tödlich enden Ein Hitzschlag kann lebensbedrohlich sein. Wegen der hohen Außentemperaturen nimmt der Körper mehr Wärme auf, als er wieder abgeben kann. Die Körpertemperatur kann innerhalb von zehn bis 15 Minuten bis auf 41 Grad steigen. Es kommt zu Bewusstseinsstörungen, Kopfschmerzen, Schwindel und Schläfrigkeit. Bei der aktuellen Hitzewelle ist Vorsicht angebracht. In der oe24.TV-Umfrage ist das Thema Hitze aber keines, was große Angst auslöst. Ganz im Gegensatz zu den Bränden.