E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Totalschaden: Teenager rettete sich aus brennendem Auto
Schock

Totalschaden: Teenager rettete sich aus brennendem Auto

15.09.25, 08:46
Eine 19-Jährige kam bei einem Fahrzeugbrand ihres Autos gerade noch unverletzt davon - plötzlich fing ihr Motorraum Feuer. Die Ursache, unbekannt. Dank ihrer schellen Reaktion konnte sie sich retten.

Auf der Südautobahn ist am Sonntagabend bei Bad St. Leonhard im Lavanttal im Auto einer 19-jährigen Frau ein Brand ausgebrochen.

Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, fing der Motorraum während der Fahrt aus unbekannter Ursache zu brennen an.

Die Frau konnte ihr Fahrzeug auf den Pannenstreifen manövrieren und blieb unverletzt. Die eintreffenden Feuerwehren sowie die Autobahnmeisterei löschten das Feuer, am Auto entstand Totalschaden.

