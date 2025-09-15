Alles zu oe24VIP
Alko-Lenkerin kracht gegen Baum - schwebt in Lebensgefahr
Alko-Lenkerin kracht gegen Baum - schwebt in Lebensgefahr

15.09.25, 08:36
Schock in Graz-Andritz: Bei einem schweren Unfall in der Reichsstraße wurde am Montagabend eine Lenkerin schwer verletzt und musste reanimiert werden. 

Kurz vor 18.00 Uhr kam es in der Andritzer Reichsstraße stadteinwärts zu einem folgenschweren Unfall. In einer Linkskurve verlor eine PKW-Lenkerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, krachte gegen einen Baum und blieb seitlich in der Straßenböschung liegen.

Laut der Polizei soll die Frau alkoholisiert gewesen sein. 

Beifahrer verletzt, Lenkerin eingeklemmt

Während der Beifahrer das Wrack noch selbst verlassen konnte, war die Lenkerin im Auto eingeschlossen. Mehrere Ersthelfer sicherten das Fahrzeug mit Seilen und kümmerten sich um die Schwerverletzte, bis die Einsatzkräfte eintrafen.

Crashrettung mit schwerem Gerät

Die Berufsfeuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen und 15 Mann an. Der Wagen wurde mit einer Seilwinde stabilisiert, anschließend auf die Räder gestellt. Mit hydraulischem Rettungsgerät entfernten die Helfer die Beifahrertür und befreiten die Lenkerin schließlich mit einem Spineboard aus dem deformierten Auto.

Am Einsatzort kämpfte das Notarztteam um das Leben der Frau. Die Reanimation gelang – mit schweren Kopfverletzungen wurde sie ins Krankenhaus eingeliefert. Ihr Zustand ist kritisch.

