Unwetter-Chaos: Festzelt kracht ein – vier Verletzte

Heftige Unwetter haben am Wochenende in Westösterreich zahlreiche Feuerwehreinsätze ausgelöst. Besonders betroffen waren Vorarlberg und Tirol, wo starke Windböen, Starkregen und umgestürzte Bäume zu lokalen Schäden führten.

In Vorarlberg sorgte am Samstagabend ein kurzer, aber heftiger Sturm für rund 40 Einsätze. In Gaißau stürzte ein Festzelt bei einem Feuerwehrfest durch eine plötzliche Windböe ein – vier Menschen wurden leicht verletzt. Die Einsatzkräfte suchten das Zelt gründlich ab, um sicherzugehen, dass sich keine weiteren Personen unter den Trümmern befanden. Bezirksfeuerwehrinspektor Reinhard Karg sprach gegenüner "ORF Vorarlberg" von "Riesenglück", da der Vorfall glimpflich ausgegangen sei.

Bahnverkehr unterbrochen

Auch in anderen Gemeinden, etwa rund um Feldkirch und Rankweil, sorgten umgestürzte Bäume für Gefahr auf Straßen und beschädigten Stromleitungen. In Bludenz drohte ein Baum auf mehrere Fahrzeuge zu stürzen, in Klösterle trat ein Bach über die Ufer. Der Bahnverkehr auf der Strecke Lindau–Bludenz wurde bei Rankweil wegen eines Oberleitungsschadens vorübergehend unterbrochen.

Unwetter auch in Tirol

Eine Unwetterfront mit heftigen Regenschauern und starken Windböen ist heute auch über weite Teile Tirols niedergegangen. Dabei kam es lokal zu kleineren Schäden, umgestürzten Bäumen und Stromausfällen. Die Leitstelle Tirol, die die Blaulichtorganisationen koordiniert, verzeichnete laut Medienberichten rund 30 Feuerwehreinsätze. Verletzt wurde bisherigen Informationen zufolge niemand.

In Baumkirchen im Bezirk Innsbruck-Land etwa stürzte ein größerer Baum auf ein Wohnhaus. Umgestürzte Bäume hatten vereinzelt auch kurzzeitige Straßensperren zur Folge - etwa auf der Götzener Landesstraße (L 12) zwischen Götzens und Völs (Bezirk Innsbruck-Land), wie der ORF Tirol berichtete. Unterdessen wurden auch im Oberland Bäume entwurzelt.

In den Gemeinden Wörgl, Kirchbichl, Angath und Angerberg im Bezirk Kufstein wiederum kam es aufgrund der Unwetter zu Stromausfällen. Mehrere tausend Menschen waren laut der Online-Ausgabe der "Tiroler Tageszeitung" betroffen. Kurz nach 18.00 Uhr waren die meisten Stromausfälle aber bereits wieder behoben, hieß es. Lokal mussten auch vereinzelt Keller ausgepumpt werden, so etwa in Jenbach im Bezirk Schwaz.