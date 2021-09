US-Schauspielerin Jane Powell gestorben

War schon als junges Mädchen als Sängerin und Tänzerin aufgetreten.

Die US-Schauspielerin Jane Powell tot. Powell sei bereits am Donnerstag im Alter von 92 Jahren in ihrem Haus im US-Bundesstaat Connecticut gestorben, berichtete die "New York Times" am Freitag unter Berufung auf eine Freundin der Schauspielerin. Powell war schon als junges Mädchen als Sängerin und Tänzerin aufgetreten und hatte dann 1944 ihr Filmdebüt in "Song of the Open Road" gefeiert.

Danach spielte die 1929 in Portland geborene Schauspielerin mehrere Jahrzehnte lang in verschiedenen Filmen und Fernsehserien mit. Powell war fünfmal verheiratet und hatte drei Kinder.