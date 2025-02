Valentinstag-Dinner in 170 Meter Höhe mit 360°- Wienblick

Feiern Sie den Tag der Liebe am 14. Februar in schwindelerregender Höhe – am Donauturm in Wien 22.

Als perfekte Kulisse für ein romantisches Dinner zu zweit bietet sich der Wiener Donauturm an. Die perfekte magische Kulisse mit atemberaubendem 360°-Blick auf das nächtliche Wien bieten das sich ständig drehende Turm Restaurant in 170 Metern Höhe oder das Turm Café (160 m). RomantischesValentinstags-Dinner im Turm Restaurant oder Turm Café mit Panoramablick auf Wien. © Hersteller × Romantik-Dinner mit Buffet oder Fine-Dining oder BuffetZum Panoramablick serviert man zwei kulinarische Varianten. Im Turm Café ein Valentinstags-Buffet mit vier Stationen und im Turm Restaurant serviert man ein Fünf-Gang-Menü: Gestartet wird mit der festlichen Vorspeise, die mit Spicy Yellowfin Tunaroll, knusprig gebackener Wildgarnele und feines Beef Tatar auf fluffigem Erdäpfelbrioche verschiedene Aromen verspricht. Zur Vorspeise folgt eine samtige Topinamburschaumsuppe, verfeinert mit Nussbutter und einem Hauch Chili, in deren Mitte ein zartes Jakobsmuscheltascherl ruht. Höhepunkt des Abends ist das Filet Mignon, butterzart mit schwarzer Trüffel. Zum süßen Ausklang trifft ein erfrischendes Himbeer-Rosenblütensorbet uf edlen Rosé-Champagner, gefolgt von einem zarten Nougatknöderl, umhüllt von Haselnussbutterbröseln und begleitet von luftigem Espresso-Sabayon. Den krönenden Abschluss bildet ein warmes, schokoladiges Lava Cake mit sizilianischer Pistazie.Reservierung https://shop.donauturm.at/Events/Valentinstag/