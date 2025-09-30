Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Vergrabene Leiche von Österreicherin (57) in Costa Rica: Ermittlungen aufgenommen
© Getty

Schusswunden

Vergrabene Leiche von Österreicherin (57) in Costa Rica: Ermittlungen aufgenommen

30.09.25, 20:25
Teilen

Im Fall der in Costa Rica getöteten Österreicherin und ihres Partners ermittelt nun auch die Staatsanwaltschaft Traunstein.  

Es sei ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet worden, teilte die Behörde auf Anfrage am Dienstag mit.

Weitere Informationen wurden zunächst nicht bekanntgegeben. "Die Ermittlungen haben erst vor kurzem begonnen, sodass aktuell keine weiteren Auskünfte möglich sind", hieß es.

An den Händen gefesselt und mit Schusswunden 

Die Leichen des 60-jährigen Deutschen und seiner 57-jährigen Partnerin aus Österreich waren auf ihrem Grundstück nahe der Stadt Quepos an der Pazifikküste gefunden worden. Sie waren dort - an den Händen gefesselt und mit Schusswunden - vergraben worden. Die dortige Polizei geht von einem Raubmord aus. Beamte waren Behördenangaben zufolge zu dem Haus gefahren, nachdem eine Anzeige wegen eines Überfalls eingegangen war.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden