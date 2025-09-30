Vergrabene Leiche von Österreicherin (57) in Costa Rica: Ermittlungen aufgenommen

Im Fall der in Costa Rica getöteten Österreicherin und ihres Partners ermittelt nun auch die Staatsanwaltschaft Traunstein.

Es sei ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet worden, teilte die Behörde auf Anfrage am Dienstag mit.

Weitere Informationen wurden zunächst nicht bekanntgegeben. "Die Ermittlungen haben erst vor kurzem begonnen, sodass aktuell keine weiteren Auskünfte möglich sind", hieß es.

An den Händen gefesselt und mit Schusswunden

Die Leichen des 60-jährigen Deutschen und seiner 57-jährigen Partnerin aus Österreich waren auf ihrem Grundstück nahe der Stadt Quepos an der Pazifikküste gefunden worden. Sie waren dort - an den Händen gefesselt und mit Schusswunden - vergraben worden. Die dortige Polizei geht von einem Raubmord aus. Beamte waren Behördenangaben zufolge zu dem Haus gefahren, nachdem eine Anzeige wegen eines Überfalls eingegangen war.