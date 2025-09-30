Alles zu oe24VIP
Fliegerbombe in Weiz entdeckt
© Stadt Weiz

Ausgrabungsarbeiten

Großeinsatz in Weiz: 100-Kilo-Bombe entschärft

30.09.25, 18:33
Bei Grabungsarbeiten am Dienstagvormittag wurde eine 100 Kilogramm schwere Fliegerbombe entdeckt.  

Weiz. Bei Bauarbeiten ist am Dienstagvormittag gegen 9.30 Uhr in Weiz (Steiermark) eine Fliegerbombe entdeckt worden.

Eine sofort alarmierte Polizeistreife sperrte das Gebiet zunächst in einem Radius von 100 Metern ab, später wurde der Sperrkreis auf 200 Meter erweitert. Der Entminungsdienst des Österreichischen Bundesheeres sowie sprengstoffkundige Organe (SKO) rückten an und übernahmen die Entschärfung.

Evakuierungen

Die Evakuierung verlief nach Angaben der Einsatzkräfte geordnet. Die Stadt Weiz und die örtliche Polizei stellten für betroffene Anwohner das Volkshaus als Ausweichquartier bereit. Rund 30 Kräfte von Polizei, Bereitschaftseinheit und Rotem Kreuz waren im Einsatz.

Gegen 14 Uhr meldete der Entminungsdienst die erfolgreiche Entschärfung der Bombe, die Sperren wurden aufgehoben. Verletzt wurde niemand.

