Verkehrs-Chaos vorprogrammiert: Diese Strecken besser meiden

Am verlängerten Wochenende rund um den Feiertag am Donnerstag (Christi Himmelfahrt) rechnet der ARBÖ mit einer deutlichen Zunahme des Verkehrsaufkommens.

Grund dafür sind Kurzurlaube und Ausflüge in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Besonders betroffen sind die Hauptverkehrsachsen in und um Salzburg und Wien, insbesondere die Westautobahn (A1) im Großraum Salzburg, die Ostautobahn (A4) und die Südosttangente (A23). Ein Engpass entsteht zudem durch eine Baustelle beim Knoten Prater. Auch auf der Tauernautobahn (A10) zwischen Golling und Werfen sowie auf der Fernpassstraße (B179) wird es durch Baustellen zu Verzögerungen kommen, warnt der ARBÖ in einer Aussendung.

Zusätzlich erschweren zahlreiche Veranstaltungen die Verkehrslage. So findet von 29. Mai bis 1. Juni das traditionsreiche "Red Bull Erzbergrodeo" statt, ein international besuchtes Offroad-Motorradevent in Eisenerz. Aufgrund der eingeschränkten Zufahrtsmöglichkeiten sind hier längere Anreisezeiten zu erwarten.

Ein Wochenende, zwei Radveranstaltungen

Ebenfalls am verlängerten Wochenende läuft die Oberösterreich Rundfahrt, ein mehrtägiges Radrennen mit Etappen quer durch Oberösterreich. In Linz, Eferding, Ried im Innkreis, Bad Schallerbach, Aigen-Schlägl, St. Florian/Asten und auf der Hutterer Höss kommt es zu temporären Straßensperren und Behinderungen.

Am Sonntag (1. Juni) sorgt außerdem der Großglocknerkönig, ein beliebtes Bergrennen für Radfahrer, für Sperren auf der Großglockner Hochalpenstraße zwischen 7:00 und 10:30 Uhr.

Österreichs größtes Blumenfest im Ausseerland

Ein weiteres Highlight ist das 65. Narzissenfest im Ausseerland, das ebenfalls bis 1. Juni dauert. In Bad Aussee und Umgebung kommt es wegen der Veranstaltung zu Sperren, Umleitungen und Staus, insbesondere in Richtung der Besucherparkplätze in Altaussee.