Verweste Leiche in Wiener Wohnung: Umfeld wird befragt

Aktuell werden Nachbarn, Freunde und Verwandte des Opfers zum Tod der Frau befragt.

Nachdem eine 27-jährige Frau am Samstag tot in ihrer Wohnung in Wien-Margareten gefunden worden ist, laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Laut dem vorläufigen gerichtsmedizinischen Gutachten könne Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden, da die Frau Verletzungen aufwies. Aber auch ein Suizid steht im Raum. Wichtig wäre aktuell der Obduktionsbericht, der mehr Aufschluss über die Todesursache geben wird. Das könne mehrere Wochen dauern, hieß es. Zudem sind derzeit noch Einvernahmen im Umfeld der Toten im Gange.

Weitere Details zum Todeszeitraum oder der Art der Verletzungen wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekanntgeben. Die leblose junge Frau war am Samstagnachmittag in der Zentagasse gefunden worden. Nachbarn hatten die Polizei wegen des starken Geruchs, der aus der Wohnung im vierten Stock kam, verständigt. Die 27-Jährige war zuletzt arbeitslos, deshalb dürfte sie niemand als vermisst gemeldet haben. Die Leiche dürfte schon einige Zeit in der Wohnung gelegen haben, bis sie schließlich entdeckt wurde.