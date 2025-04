Vor Berufung: Mordverdächtiger (53) tot in Zelle aufgefunden

12 Jahre Haft fasste im November ein 53-Jähriger Tiroler aus, der in Völs den ehemaligen Vizebürgermeister Walter Kathrein mit einer Axt getötet haben soll. Der Angeklagte bekämpfte das nicht rechtskräftige Urteil - wurde aber kurz vor dem Berufungsprozess tot in seiner Zelle aufgefunden.

© Zoom Tirol ×

Tirol. Wie die Verteidiger des 53-Jährigen gegenüber der Tiroler Tageszeitung bestätigen, wurde der als "hochgradig eingeschränkt zurechnungsfähige" be- und verurteilte Bekannte und mutmaßliche Mörder des Ex-Vizebürgermeisters schon vergangenen Samstag in seiner Zelle in der JA Innsbruck aufgefunden. Ein Zellengenosse fand den Häftling gegen 7 Uhr in der Früh ohne Lebenszeichen am Boden.

Zwölf Jahre Haft nach Mord an 75-Jährigem in Tirol

Anwalt Albert Heiss. © Zoom Tirol ×

Der Leichnam wurde in der Gerichtsmedizin überstellt - noch ist nicht klar, ob eine natürliche Todesursache oder ein Suizid vorliegt. Informiert wurde der Anwalt erst am Montag. Für den Juristen sei hier einiges aufklärungsbedürftig. Denn schon vor dem Verfahren hatte sein Mandant einen Selbstmordversuch unternommen.