Gestolpert: Deutscher (77) stürzt 100 Meter in den Tod
Alpinunfall

Gestolpert: Deutscher (77) stürzt 100 Meter in den Tod

14.09.25, 21:04
 Ein 77-jähriger Mann aus Deutschland ist am Sonntagnachmittag bei einem Alpinunfall in Tschagguns (Bezirk Bludenz) ums Leben gekommen. 

Laut Vorarlberger Polizei geriet der Wanderer, der in einer neunköpfigen Gruppe vom Berggasthof Grabs auf die Tschaggunser Mittagsspitze unterwegs war, gegen 14.10 Uhr am Schwarzhornsattel ins Stolpern und stürzte in weiterer Folge über einen felsdurchsetzten Grashang rund 100 Meter ab.

Durch den Absturz erlitt der Mann tödliche Verletzungen.

Die Bergung des Leichnams erfolgte durch den Polizeihubschrauber Libelle. Die restliche Wandergruppe konnte unverletzt wieder zum Berggasthof absteigen.

