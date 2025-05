Seniorin (72) stürzte 100 Meter in die Tiefe- schwer verletzt

Ihr Begleiter setzte die Rettungskette in Gang.

Die Serie der Unfälle in den heimischen Bergen reißt derzeit nicht ab. Am vergangenen Donnerstag fiel die 11-jährige Valentina in der Hachleschlucht im Tiroler Imst bei einem Schulausflug in die Tiefe. Das Mädchen starb diese Woche Dienstag im Spital an ihren schweren Verletzungen.

In Oberösterreich stürzte am Dienstagabend ein Brite, der gerade ein Foto von seinen Freunden am Instagram-Hotspot, der Himmelsleiter am Großen Donnerkogel, machen wollte, ab. Der Mann wurde nach einer Taubergung schwer verletzt ins Spital gebracht.

Seniorin fiel 100 Meter in die Tiefe

Nur einen Tag später, am Mittwoch, ereignete sich ein weiterer Unfall auf einer Wanderung. Dieses Mal stürzte eine Seniorin (72) rund 100 Meter über loses Geröll in die Tiefe. Der Vorfall ereignete sich im Vorarlberger Frastanz, Bezirk Feldkirch. Die Frau war mit ihrem 73-jährigen Begleiter unterwegs gewesen, als sie über eine Rinne abstürzte und erst in deren Ausläufer liegen blieb. Ihr Begleiter, der kein Handy mithatte, stieg zu dem Unfallopfer ab und setzte die Rettungskette in Gang. Auch die 72-Jährige musste mit schweren Verletzungen ins Spital.