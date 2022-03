Vorsicht! Ab heute gilt SOMMERZEIT

Aufgepasst: Seit vergangener Nacht herrscht Sommerzeit, die ­Uhren wurden umgestellt.

Wien. In der Nacht auf heute war es wieder so weit, die Uhren wurden auf die Sommerzeit umgestellt. Heißt: Um zwei Uhr sprangen die Zeiger auf drei Uhr um. Moderne Geräte wie iPhones, Fernseher und auch Smartwatches stellen automatisch um – für Liebhaber klassischer Uhren und Wecker gilt: Vorsicht, spätestens am Montag zum Bürostart ticken die Uhren hoffentlich wieder richtig. Sonst drohen Verspätungen.

Die einen freut es – am Abend ist es ab sofort wieder eine Stunde länger hell. Der Nachteil dabei: Uns fehlt eine Stunde Schlaf, der Körper muss einen Mini-Jetlag verkraften.



Jetlag. Viele Menschen sind müde, unkonzentriert und fühlen sich schlapp. Im Extremfall kann das zu depressiven Verstimmungen führen. Untersuchungen zeigten, dass in den Tagen nach der Umstellung in die neue Zeit rund 25 % mehr Patienten wegen Herzproblemen in Spitälern behandelt werden müssen.