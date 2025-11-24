Vorsicht: HIER herrscht akute Glatteis-Gefahr!

Für Teile Österreichs gilt am Montag eine Wetter-Warnung.

Von ein paar Auflockerungen im Osten und Südosten abgesehen, ist der Himmel oft grau in grau, und vor allem vom nördlichen Vorarlberg bis ins nördliche Waldviertel ist zeitweise mit Niederschlägen zu rechnen. Anfangs handelt es sich oft noch um Schneefall, der rasch in Regen übergeht. Dabei besteht stellenweise Glatteisgefahr durch gefrierenden Regen. Am Nachmittag setzen dann im Südwesten Niederschläge ein. Die Schneefallgrenze steigt auf 800 bis 1400 m Seehöhe an. Der Wind kommt schwach bis mäßig, entlang der Alpennordseite zum Teil lebhaft bis kräftig, aus Südost bis West. Am frühen Morgen umspannen die Temperaturen minus 11 bis plus 2 Grad, am Nachmittag minus 1 bis plus 8 Grad, mit den höchsten Werten im Westen und in mittleren Höhenlagen.

Die Prognose im Detail:

Wien: Meist sind viele Wolken anzutreffen, nur anfangs kann es kurz auflockern. Zumeist bleibt es trocken. Der Wind weht schwach aus Südost bis West. Die Tiefsttemperaturen betragen minus 6 Grad, die Tageshöchsttemperaturen plus 1 Grad.

Niederösterreich: Von ein paar Auflockerungen abgesehen, dominieren oft die Wolken. In den westlichen Landesteilen ist anfangs etwas Schneefall zu erwarten, sonst bleibt es meist trocken. Der Wind kommt schwach bis mäßig aus Südost bis West. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus 10 und minus 4 Grad, die Nachmittagstemperaturen zwischen minus 1 und plus 4 Grad.

Burgenland: Bis zum Vormittag kann die Wolkendecke Lücken aufweisen, sonst ist es meist dicht bewölkt. Es bleibt aber trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost bis Südwest. Von frühmorgens minus 7 bis minus 3 Grad steigen die Temperaturen bis zum Nachmittag auf plus 2 bis plus 5 Grad.

Steiermark: Meist ist es stark bewölkt, gelegentlich regnet oder schneit es ganz unergiebig. Im Ennstal und Ausseer Land besteht stellenweise auch Gefahr von gefrierendem Regen, denn in der Höhe wird es vorübergehend deutlich milder. Auch am Nachmittag kann es besonders im Südwesten des Landes leicht regnen. Dort sollte die Temperatur aber bereits leicht im Plus liegen. Nach minus 9 bis minus 4 Grad in der Früh steigt das Thermometer tagsüber auf Werte zwischen minus 1 und 3 Grad.

Kärnten: Am Montag stauen sich von Südwesten her dichte Wolken. In der Früh und am Vormittag beschränken sich schwache unergiebige Schneeschauer meist auf den Nahbereich der Karnischen Alpen und Karawanken. Sonst ist es oft niederschlagsfrei, nur vereinzelt greift von Süden her unergiebiger Niederschlag über, wobei es sich dann durch die Milderung in der Höhe allmählich um leichten und mitunter gefrierenden Regen handeln kann. Am Nachmittag wird der Niederschlag in den südlichsten Landesteilen schon ein wenig mehr, nach Norden zu greifen vorerst nur regional unergiebige Schauer über. Die Schneefallgrenze steigt von West nach Ost oft auf etwa 800 bis 1300 m an. Höchstwerte 0 bis 4 Grad.

Oberösterreich: Der Montag bringt viele Wolken. In den westlichen Landesteilen ist aus der Nacht heraus in der ersten Tageshälfte mit zeitweiligem, leichten Schneefall oder Regen zu rechnen, wobei die Schneefallgrenze rasch auf über 1000 m ansteigt. Am Vormittag ist somit insbesondere im Innviertel und im Hausruckviertel gefrierender Regen möglich! Tiefsttemperaturen: minus 7 bis minus 2 Grad, Höchstwerte: 1 bis 6 Grad.

Salzburg: Der Montag bringt viele Wolken. Vor allem in der ersten Tageshälfte regnet oder schneit es aus der Nacht heraus gebietsweise ein wenig, am ehesten im Flach- und Tennengau sowie im Mitterpinzgau. Die Schneefallgrenze steigt rasch auf über 1000 m an - lokal ist gefrierender Regen möglich! In den Tauerntälern weht lebhafter, am Vormittag teils auch starker Südföhn. Tiefsttemperaturen: minus 11 bis minus 1 Grad, Höchstwerte: plus 2 bis plus 6 Grad.

Tirol: Bei auflebendem Südwestwind kommt kräftiger Föhn in Nordtirol auf. Trotz Föhn bleiben die Wolken meist dicht. Besonders im Oberland und entlang der Bayrischen Grenze vom Außerfern bis in den Kufsteiner Raum kann es zwischendurch etwas regnen bzw. schneien. Schneefallgrenze um 1000 m. Vor allem in Nordtirol einige Grade milder als zuletzt mit Höchstwerten zwischen minus 1 und plus 6 Grad, in Osttirol ist es bis Sonnenuntergang trocken und kälter.

Vorarlberg: Bei auflebendem Südwestwind überwiegen die Wolken und es regnet recht verbreitet, vor allem nördlich vom Walgau und im Bregenzerwald. Die Schneefallgrenze liegt mit der milderen Luft bei rund 1000 m. In den Morgenstunden kann es in windgeschützten Kaltluftseen zur Glatteisbildung kommen. Damit wieder leichte Plusgrade in den Niederungen. Höchstwerte: 4 bis 8 Grad.