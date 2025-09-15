Wie viel ist ein Frauenkörper wert?

Es seien ja „nur wenige Fälle“, sagen die einen – in Österreich. Bei einer „nicht notwendigen Schönheits–OP muss das Krebsrisiko fast null sein“, sagen sie in Frankreich und Co.

Die Rede ist von speziellen (Polyurethan und makrotexturiert) Beschichtungen von Silikon–Implantaten, die eine seltene Krebsform (BIA–ALCL, Brustimplantat–assoziiertes anaplastisches großzelliges Lymphom) auslösen können. Eine Krebsart, die es ohne Implantate nicht geben würde.

Die australische Gesundheitsbehörde rechnet, dass bei Polyurethan–Beschichtungen 1 Fall auf 1.800, bei Makrotexturierungen 1 zu 2.400 geben würde. Australien verwendet seither die zwei Beschichtungen nicht mehr. Gleiches gilt für Kanada. Frankreich und Irland haben sie überhaupt verboten. Die US–FDA, UK und Niederlande raten von ihnen ab (sie sind aber erlaubt).

Und die Gesundheitsbehörden in Österreich? Bei uns sind sie erlaubt und es gibt auch keine Vorsichtsmaßnahmen. Bis 2024 wurden weltweit 1.380 Fälle (es wird erst seit 2019 dokumentiert) und 64 Todesfälle dokumentiert. Nicht „viel“, aber jeder einzelne wäre vermeidbar gewesen.

Wie viel ist der Körper einer Frau Politik und Gesundheitsbehörden also wert? Zumindest in diesem Fall ist die Antwort einfach: In Frankreich, Australien und Co offensichtlich mehr als bei uns.