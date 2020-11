Das Einsatzprotokoll zeigt die entscheidenden Momente und falschen Gerüchte.

Zwischen 3.000 und 4.000 Notrufe gehen jeden Tag bei der Polizei ein. Am Tag des Anschlags waren es allein zwischen 20 Uhr und 21 Uhr 540 Notrufe. Darunter auch viele Falschmeldungen, die nach dem Tod des Attentäters kamen und Verwirrung stifteten.

20.00 Uhr: 1. Anruf. Um 20.00.48 Uhr meldet ein Anrainer „mehrere Schüsse in der Seiten­stettengasse 5“. Sekunden später machen sich drei Streifenwägen auf den Weg. Der Einsatz erhält sofort Priorität 1.

20.01 Uhr: Meldung. Anrufer melden einen Schusswechsel beim Schwedenplatz mit Schrotflinte.

20.03 Uhr: Sichtung. Zwei Bezirkspolizisten treffen in der Seitenstettengasse ein, sichten den Täter, der sofort das Feuer eröffnet. Um 20.03.22 Uhr finden Beamte ersten Verletzten.

20.04 Uhr: Polizist. Der Täter verletzt einen Polizisten schwer.

20.05 Uhr: Waffe. Es liegt eine erste Täterbeschreibung vor. Ein Anrufer meldet, dass der Täter eine halb automatische Waffe trägt.

20.07 Uhr: Gefecht. Im Bereich des Morzinplatzes kommt es zu einem Schusswechsel zwischen der Polizei und dem Terroristen. Der Polizeihubschrauber fliegt über der Innenstadt.

20.08 Uhr: Sichtung. Der Täter wird im Bereich der Ruprechtskirche gesichtet.

20.09 Uhr: Terrorist tot. Die WEGA bekämpft den Täter mit Schusswaffen. Es ergeht die Meldung per Funk: „Anhaltung eines Täters“ – der Terrorist ist tot.

20.12 Uhr: Gerücht 1. Eine abweichende Täterbeschreibung geht ein, es gibt jetzt den Verdacht, dass mehrere Täter unterwegs sind.

20.18 Uhr: Gerücht 2. Jemand meldet eine tote Person im Stadtpark. Die Polizei rückt aus.

20.29 Uhr: Gerücht 3. Jemand meldet eine verdächtige Person auf einem Hausdach.

20.32 Uhr: Zeugen. Es melden sich laufend Personen, die den Täter gesehen haben wollen.

21.30 Uhr: Gerücht 4–15. Bis 21.30 Uhr melden Anrufer verdächtige oder bewaffnete Personen am Hohen Markt, Am Hof, in der Naglergasse usw. – sogar eine Geiselnahme auf der Mariahilfer Straße. Insgesamt 15 vermeintliche Sichtungen, die sich aber alle als falsch herausstellen.