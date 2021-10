Schlepper hatte sich bis zum Eintreffen der Polizei aus dem Staub gemacht

Passanten haben am Freitagabend gesehen, wie ein Kleintransporter in Wien-Liesing 15 Migranten aussteigen ließ. Bis die Polizei eintraf, hatte sich der Schlepper bereits aus dem Staub gemacht. Die acht Männer, vier Kinder und drei Frauen, deren Nationalität vorerst nicht fest stand, wurden in ein Polizeianhaltezentrum gebracht, berichtete die Exekutive am Samstag.